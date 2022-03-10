كبز كنجة يتغلب على سومقايت الرديف

كنجة، 10 مارس، أذرتاج

تغلب كبز كنجة على سومقايت الرديف ضيفه بهدفين دون رد في الجولة السابعة عشرة بدوري الدرجة الأولى الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

ونظمت المباراة رقم 102 لدى ملعب كنجة المركزي بقيادة الحكم حمزة زاده أمام 200 مشجع.

وجاء هدفا صاحب الأرض من طرف علي جانوف د5 ود90+5.

وعاقب الحكم لاعبا من صاحب الأرض و5 لاعبين من الضيف بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي وتأجيل استئناف المباراة.

وأضاف الحكم دقيقتين بدل الضائع الى الفترة الأولى و3 دقائق الى الشوط الثاني.