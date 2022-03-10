بحث إمكانيات التعاون بين أذربيجان وقطر في مجال ريادة الاعمال
AzerTAg.az
١٠.٠٣.٢٠٢٢ [١٥:٤١]
باكو، 10 مارس (أذرتاج)
التقى اورخان محمدوف رئيس مجلس إدارة وكالة تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة (كوبيا) وسلطان بن راشد الخاطر وكيل وزارة التجارة والصناعة القطري.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن كوبيا ان الطرفين ناقشا في اللقاء إمكانيات التعاون بين البلدين في مجال تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتبادل التجارب في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة. في الوقت ذاته، قدمت معلومات عن نشاط وكالة كوبيا في مجال جلب شركاء أجانب ودعمها في مجال الاستثمارات والخدمات.
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