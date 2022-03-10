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    أخبار رسمية


    بدء لقاء بين الرئيس الاذربيجاني والرئيس التركي في انقره (يتم تحديثه)

    ١٠.٠٣.٢٠٢٢ [١٥‎:٣٦]

    باكو، 10 مارس (أذرتاج)

    بدأ اللقاء بين رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف ورئيس جمهورية تركيا رجب طيب اردوغان في 10 مارس في انقره .

    AZERTAG.AZ :بدء لقاء بين الرئيس الاذربيجاني والرئيس التركي في انقره (يتم تحديثه)
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