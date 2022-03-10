وزير الخارجية الاذربيجاني يحضر منتدى أنطاليا الدبلوماسي
AzerTAg.az
١٠.٠٣.٢٠٢٢ [١٥:٥١]
باكو، 10 مارس، (أذرتاج)
توجه وزير الخارجية الاذربيجاني جيهون بايراموف اليوم الى مدينة أنطاليا التركية.
أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية ان الوزير سيشارك في منتدى أنطاليا الدبلوماسي.
ومن المقرر أن يعقد الوزير جيهون بايراموف اجتماعات ثنائية عديدة أيضا.
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