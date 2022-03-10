  • الرئيسية
    • / سياسة

    سياسة


    وزير الخارجية الاذربيجاني يحضر منتدى أنطاليا الدبلوماسي

    ١٠.٠٣.٢٠٢٢ [١٥‎:٥‎١]

    باكو، 10 مارس، (أذرتاج)

    توجه وزير الخارجية الاذربيجاني جيهون بايراموف اليوم الى مدينة أنطاليا التركية.

    أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية ان الوزير سيشارك في منتدى أنطاليا الدبلوماسي.

    ومن المقرر أن يعقد الوزير جيهون بايراموف اجتماعات ثنائية عديدة أيضا.

    AZERTAG.AZ :وزير الخارجية الاذربيجاني يحضر منتدى أنطاليا الدبلوماسي
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٩.٠٣.٢٠٢٢ [١٦:٣٧]
    الرئيس إلهام علييف يصادق على اتفاقية تبادل وحماية المعلومات السرية بين أذربيجان ومملكة إسبانيا
    ٠٩.٠٣.٢٠٢٢ [١٤:٥‎١]
    إجلاء 4375 أذربيجاني من أوكرانيا حتى الآن
    ٠٩.٠٣.٢٠٢٢ [٠٩:٤٧]
    مكالمة هاتفية بين وزيري خارجية أذربيجان وإيران
    ٠٧.٠٣.٢٠٢٢ [٢٢:٤٤]
    الصحفية الأردنية يلينا نيدوغينا تكتب عن الذكرى الثلاثية لانضمام أذربيجان الى عضوية منظمة الأمم المتحدة
    وزير الخارجية الاذربيجاني يحضر منتدى أنطاليا الدبلوماسي