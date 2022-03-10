نتائج الجولة السابعة عشرة بدوري الدرجة الأولى لكرة قدم الصالات

باكو، 10 مارس، أذرتاج

اختتمت مباريات الجولة السابعة عشرة بدوري الدرجة الأولى الأذربيجاني للمحترفين لكرة قدم الصالات.

شوشا – أولدوز 3-2، الحكام حسينلي واقاليف وملكوف وعسكروف، ملعب أولمبيك ستار، باكو

اكاديمية الرياضة – قراباغ فضولي 8-1، الحكام خاصييف وحسنوف وقولييف وأسدوف، ملعب أولمبيك ستار، باكو

مترو باكو – فورزا نفطجي 4-11، الحكام خليلوف وجبرائيلوف وأقايف ونجفوف، ملعب أولمبيك ستار، باكو

أليانس غروب – ياسامال 5-1، الحكام نصيروف وقولييف وحسنوف ومحمودوف، ملعب أولمبيك ستار، باكو

دسته أوردوباد – ستار كارقو 5-7، الحكام بالاشوف ومحمدوف وملكوف ومحمدوف، ملعب أولمبيك ستار، باكو

ستاندارد – باكو فاير الثاني 6-2، الحكام نقييف وفرجوف وحسنوف وصمدلي، ملعب أولمبيك ستار، باكو

باسو – زنكيلان 3-8، الحكام غفارلي وملكوف وبالاشوف وحسينوف، ملعب أولمبيك ستار، باكو