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    نتائج الجولة السابعة عشرة بدوري الدرجة الأولى لكرة قدم الصالات

    ١٠.٠٣.٢٠٢٢ [١٥‎:٥‎٠]

    باكو، 10 مارس، أذرتاج

    اختتمت مباريات الجولة السابعة عشرة بدوري الدرجة الأولى الأذربيجاني للمحترفين لكرة قدم الصالات.

    شوشا – أولدوز 3-2، الحكام حسينلي واقاليف وملكوف وعسكروف، ملعب أولمبيك ستار، باكو

    اكاديمية الرياضة – قراباغ فضولي 8-1، الحكام خاصييف وحسنوف وقولييف وأسدوف، ملعب أولمبيك ستار، باكو

    مترو باكو – فورزا نفطجي 4-11، الحكام خليلوف وجبرائيلوف وأقايف ونجفوف، ملعب أولمبيك ستار، باكو

    أليانس غروب – ياسامال 5-1، الحكام نصيروف وقولييف وحسنوف ومحمودوف، ملعب أولمبيك ستار، باكو

    دسته أوردوباد – ستار كارقو 5-7، الحكام بالاشوف ومحمدوف وملكوف ومحمدوف، ملعب أولمبيك ستار، باكو

    ستاندارد – باكو فاير الثاني 6-2، الحكام نقييف وفرجوف وحسنوف وصمدلي، ملعب أولمبيك ستار، باكو

    باسو – زنكيلان 3-8، الحكام غفارلي وملكوف وبالاشوف وحسينوف، ملعب أولمبيك ستار، باكو

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