نتائج الجولة السادسة عشرة بدوري الدرجة الثانية لكرة قدم الصالات

باكو، 10 مارس، أذرتاج

اختتمت مباريات الجولة السادسة عشرة بدوري الدرجة الثانية الأذربيجاني للمحترفين لكرة قدم الصالات.

هوسان – أتلتيكو باكو 0-2، الحكام حسينوف وبالاشوف وعسكروف ومحمدوف، ملعب أولمبيك ستار، بـــاكـــو

باكو فاير الثالث – تيمسبورت 4-3، الحكام محمدوف وعسكروف وبالاشوف ومحمودوف، ملعب أولمبيك ستار، باكو

دالغا – خان لنكران 2-3، الحكام فرجوف وملكوف وقولييف وصمدلي، ملعب أولمبيك ستار، باكو

أدفوكات – بورجالي 7-3، الحكام أمير اصلانوف وخاصييف وحسنوف وحسينوف، ملعب أولمبيك ستار، باكو

روان – ستار كارقو الثاني 6-4، الحكام غفارلي وفرجوف وقولييف ونجفوف، ملعب أولمبيك ستار، باكو

ايسما باكو – بايكر تيلي 5-4، الحكام اقايف وحسنوف وملكوف وأسدوف، ملعب أولمبيك ستار، باكو

بيبي هيبت – ذو الفقار 2-4، الحكام غفارلي وقولييف وخليلوف وعسكروف، ملعب أولمبيك ستار، باكو