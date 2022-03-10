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    نتائج الجولة السادسة عشرة بدوري الدرجة الثانية لكرة قدم الصالات

    ١٠.٠٣.٢٠٢٢ [١٥‎:٥‎٧]

    باكو، 10 مارس، أذرتاج

    اختتمت مباريات الجولة السادسة عشرة بدوري الدرجة الثانية الأذربيجاني للمحترفين لكرة قدم الصالات.

    هوسان – أتلتيكو باكو 0-2، الحكام حسينوف وبالاشوف وعسكروف ومحمدوف، ملعب أولمبيك ستار، بـــاكـــو

    باكو فاير الثالث – تيمسبورت 4-3، الحكام محمدوف وعسكروف وبالاشوف ومحمودوف، ملعب أولمبيك ستار، باكو

    دالغا – خان لنكران 2-3، الحكام فرجوف وملكوف وقولييف وصمدلي، ملعب أولمبيك ستار، باكو

    أدفوكات – بورجالي 7-3، الحكام أمير اصلانوف وخاصييف وحسنوف وحسينوف، ملعب أولمبيك ستار، باكو

    روان – ستار كارقو الثاني 6-4، الحكام غفارلي وفرجوف وقولييف ونجفوف، ملعب أولمبيك ستار، باكو

    ايسما باكو – بايكر تيلي 5-4، الحكام اقايف وحسنوف وملكوف وأسدوف، ملعب أولمبيك ستار، باكو

    بيبي هيبت – ذو الفقار 2-4، الحكام غفارلي وقولييف وخليلوف وعسكروف، ملعب أولمبيك ستار، باكو

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