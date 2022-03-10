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    حجم التبادل التجاري بين إيران وأذربيجان يبلغ 300 مليون دولار

    ١٠.٠٣.٢٠٢٢ [١٧:٢٧]

    طهران، 10 مارس، (أذرتاج)

    تولي الحكومة الإيرانية الثالثة عشرة تحت قيادة الرئيس إبراهيم رئيسي اهتماما خاصا بتنمية العلاقات الاقتصادية مع جيرانها. إن توسيع العلاقات مع جمهورية أذربيجان نهج سياسي أولوي للحكومة.

    أفادت وكالة اذرتاج ان هذه الكلمات قالها نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون الاقتصادية مهدي سفاري. وقال إن لجنة الدولة الإيرانية الأذربيجانية للشؤون الاقتصادية والتجارية والإنسانية قد وضعت أساسا لمرحلة جديدة في تنمية العلاقات. هناك اتصالات واسعة النطاق في مجالات النقل والتجارة والثقافة وغيرها. إن تطوير هذه العلاقات يصب في مصلحة كل من الدول المجاورة والصديقة ويعكس مصالح الشعوب. تتمتع كل من إيران وأذربيجان بإمكانيات كبيرة لتطوير العلاقات الاقتصادية وتنفيذ مشاريع جديدة. وأصبحت زيادة علاقات التعاون المفيد باستخدام هذه الإمكانات ضرورية. الشركات الإيرانية مستعدة للمشاركة في أعمال البناء في الأراضي الأذربيجانية المحررة. كما تريد إيران استئناف عمل قطار الركاب في اتجاه ناخجوان - مشهد لتطوير العلاقات التجارية والسياحية. وأشار مهدي سفاري إلى أن هذه المسائل وغيرها ستناقش في اجتماع الجنة الحكومية الذي سيعقد في باكو.

    يذكر أن حجم التبادل التجاري بين إيران وأذربيجان بلغ 300 مليون دولار خلال الأشهر الثمانية الماضية من العام الحالي (هجري شمسي).

    AZERTAG.AZ :حجم التبادل التجاري بين إيران وأذربيجان يبلغ 300 مليون دولار
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