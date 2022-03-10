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    النائبة الأولى للرئيس مهربان علييفا تلتقي مبعوثة رئيس الوزراء البريطاني التجارية الى أذربيجان

    ١٠.٠٣.٢٠٢٢ [١٨:٢٨]

    باكو، 10 مارس، أذرتاج

    التقت النائبة الأولى للرئيس الأذربيجاني مهربان علييفا 10 مارس مبعوثة رئيس الوزراء البريطاني التجارية الى أذربيجان البارونة إيما نيكولسون.

    والتقطت صور تذكارية جماعية في البداية.

    وأكِّد بالامتنان في اللقاء على الاحتفال هذا العام بالذكرى السنوية الـ30 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين أذربيجان وبريطانيا العظمى.

    ثم نوقشت مسائل توسيع العلاقات في عدد كثير من المجالات بين البلدين.

    AZERTAG.AZ :النائبة الأولى للرئيس مهربان علييفا تلتقي مبعوثة رئيس الوزراء البريطاني التجارية الى أذربيجان
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