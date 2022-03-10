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    أخبار رسمية


    الرئيس إلهام علييف يختتم زيارته الى تركيا

    ١٠.٠٣.٢٠٢٢ [٢٣:٥‎٩]

    باكو، 10 مارس (اذرتاج)

    اختتم الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف زيارة عمل الى جمهورية تركيا في 10 مارس.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يختتم زيارته الى تركيا
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