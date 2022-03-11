كوبيا تتعاون مع غرفة تجارة وصناعة قطر في تنظيم بعثات عمل

باكو، 11 مارس (أذرتاج)

التقى اورخان محمدوف رئيس مجلس إدارة الوكالة الأذربيجانية لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة (كوبيا) وخليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس الإدارة لغرفة تجارة وصناعة قطر.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن كوبيا ان الطرفين اجرا، في اطار "المعرض الدولي للزراعة والبيئة المحيطة 2022" المقام في مدينة الدوحة، تبادل وجهات النظر حول سبل تطوير التعاون بين كيانات المشاريع الصغيرة والمتوسطة لكلا البلدين وتعزيز علاقات عمل بين رواد العمل من خلال تنظيم بعثات عمل وتجارية.