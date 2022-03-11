وزير الخارجية الاذربيجاني بحث الوضع في أوكرانيا مع نظيره الروسي

باكو، 11 مارس، (أذرتاج)

التقى وزير خارجية جمهورية اذربيجان جيهون بايراموف في 10 مارس مع وزير خارجية روسيا الاتحادية سيرغي لافروف على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية انه خلال اللقاء ناقش الجانبان قضايا الساعة في جدول الأعمال الثنائي.

وتبادل الجانبان وجهات النظر حول الوضع الحالي في أوكرانيا والمفاوضات بين روسيا وأوكرانيا وسبل حل المشكلة.

وناقش الوزيران الوضع الراهن في المنطقة، بما في ذلك تنفيذ البيان الثلاثي وخلق فرص لتطبيع العلاقات بين أذربيجان وأرمينيا بإلغاء عامل الاحتلال وفتح خطوط الاتصال والنقل وترسيم الحدود.

كما بحثا خلال الاجتماع الموضوعات الأخرى ذات الاهتمام المشترك.