أذربيجان: 270 إصابة و17 وفاة من كورونا في 10 مارس

باكو، 11 مارس، (أذرتاج)

سجلت إصابة 270 شخص بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان وتعافى 564 مصاب وتوفي 17 مصابا بالفيروس خلال 10 مارس.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 790 ألف و153 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 777 ألف و960 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 9 آلاف و575 مريض منهم ويستمر علاج ألفين و618 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 6356 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 6 ملايين و617 ألف و758 فحص طبي.