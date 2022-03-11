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    أذربيجان: تطعيم 26 ألف جرعة من لقاح كورونا في 10 مارس

    ١١.٠٣.٢٠٢٢ [١١:١٣]

    باكو، 11 مارس، (اذرتاج)

    قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 25 ألفا و923 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 10 مارس.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن ألفا و352 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الاولى وألفين و436 شخص ضمن المرحلة الثانية. وتلقى 20 الفا و885 شخص الجرعة الثالثة التنشيطية من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

    ويبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 13 مليونا و202 ألف و557 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و311 ألف و55 شخصا تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و798 ألف و936 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية ومليونين و876 ألف و702 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة. بلغ عدد التطعيمات المعززة بعد نتيجة إيجابية 215 ألف و864.

    AZERTAG.AZ :أذربيجان: تطعيم 26 ألف جرعة من لقاح كورونا في 10 مارس
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