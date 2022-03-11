شركات بريطانية حريصة على المشاركة في مشاريع منفذة في الأراضي المحررة من الاحتلال الأرميني

باكو، 11 مارس (أذرتاج)

التقى وزير الاقتصاد ميكائل جباروف مع المبعوثة التجارية لرئيس الوزراء البريطاني الى أذربيجان البارونة إيما نيكولسون.

أفادت أذرتاج ان الطرفين تحدثا في اللقاء عن علاقات التعاون المشتركة بين البلدين. قيل ان المملكة المتحدة هي أكثر البلدان استثمارا في أذربيجان.

تم التأكيد على أهمية انشاء فريق عمل بين وزارة الاقتصاد وغرفة التجارة والصناعة البريطانية في أذربيجان من حيث توسيع الشراكة الاقتصادية.

قالت البارونة إيما نيكولسون ان بلادها تبدي أهمية لتطوير العلاقات الاقتصادية التجارية مع أذربيجان وحرص الشركات البريطانية على المشاركة في المشاريع المنفذة في الأراضي الأذربيجانية المحررة من الاحتلال الأرميني. واقترحت تنظيم بعثات تجارية اذربيجانية الى بلادها.

نوقشت في اللقاء مسائل توسيع الشراكة في التجارة والاستثمار والتحول الطاقوي مع بريطانيا العظمى والتعاون في إعادة إعمار الأراضي المحررة من الاحتلال الأرميني.

ثم عقد اول اجتماع لفريق عمل بين وزارة الاقتصاد وغرفة التجارة والصناعة البريطانية لدى أذربيجان.

في الاجتماع عرضت المشاكل التي تواجهها الشركات الأعضاء في غرفة التجارة والصناعة البريطانية لدى أذربيجان وكذلك اقتراحات وآراء حول تسهيل العمليات المتعلقة بنشاط الشركات. كذلك استمع الحضور الى مسائل تسهيل عمليات التفتيش الضريبي وتحسين المحاسبات الضريبية وتسهيل الأمور المتعلقة بإعفاء غير المقيمين عن الضرائب وغيرها من المسائل.