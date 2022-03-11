افتتاح سبيل مياه الشرب لذكرى شهيد خاتشماز – صور

قراجه علي، خاتشماز، 11 مارس، أذرتاج

افتتح سبيل مياه الشرب لذكرى الشهيد سمير مصطفايف التذكاري المنقوش عليه صوره في قرية قراجه علي بمحافظة خاتشماز.

وحضر حفل الافتتاح أفراد عائلة الشهيد مصطفايف وعائلات الشهداء الآخرين وزملاؤه المقاتلون ورئاسة ومجتمع المحافظة والمناطق المجاورة.

وزار المشاركون مدفن الشهيد مصطفايف واهدوه ثواب الفاتحة.

يذكر أن الشهيد سمير مصطفايف الذي انضم الى جيش أذربيجان المظفر طواعية في وحدة الاستكشاف والاستطلاع شارك في المعارك الشرسة الدائرة من اجل تحرير أغدره وخوجاوند وفضولي وصوقوفوشان التي استشهد في الأخيرة 10 أكتوبر 2020م وقلد بأوسمة "من اجل الوطن" و"لتحرير صوقوفوشان" بعد استشهاده.