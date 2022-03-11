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    وزارة الدفاع: مواقع جيش أذربيجان تعرضت لطلقات نارية داخل البلد ومن خارجه الى صباح 11 مارس

    ١١.٠٣.٢٠٢٢ [١٢:١٠]

    باكو، 11 مارس، أذرتاج

    قالت وزارة الدفاع في بيان إن مواقع جيش أذربيجان تعرضت لطلقات نارية من مختلف الاتجاهات فترات منفصلة خلال الفترة ما بين 19.45 من يوم 10 مارس الى 08.35 صباح 11 مارس اليوم.

    وأوضحت الوزارة في البيان أن مواقع أذربيجان المرابطة في اتجاهات فضولي وخوجاوند وأغدام وخوجالي استُهدفت بطلقات نارية من قبل العصابات المسلحة الأرمينية الغير شرعية الناشطة في جزء أذربيجان في منطقة قراباغ المنشورة فيها مؤقتا قوات حفظ السلام الروسية.

    كما أطلقت وحدات جيش أرمينيا النيران عبر الحدود الدولية من مواقعها في محافظة باسار كيجار على مواقع جيش أذربيجان في محافظة كلبجار المحررة من الاحتلال الأرميني.

    واتخذت وحدات جيش أذربيجان تدابير جوابية مماثلة في الاتجاهات المذكورة.

    ولا خسارة في الأرواح والمعدات العسكرية في صفوف جيش أذربيجان.

    والأوضاع في الاتجاهات المشار اليها مستقرة الحين وظروف العملية تحت سيطرة جيش أذربيجان بالكامل.

     

     

     

    AZERTAG.AZ :وزارة الدفاع: مواقع جيش أذربيجان تعرضت لطلقات نارية داخل البلد ومن خارجه الى صباح 11 مارس
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