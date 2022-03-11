الرئيس إلهام علييف يلتقي وزير الطرق وإعمار المدن الإيراني والوفد المرافق له

باكو، 11 مارس (أذرتاج)

التقى الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف مع وزير الطرق وإعمار المدن الإيراني الرئيس المشارك الإيراني للجنة الحكومية الإيرانية الأذربيجانية للتعاون الاقتصادي والتجاري والإنساني رستم قاسمي والوفد المرافق له في 11 مارس.

أفادت وكالة أذرتاج ان الوزير رستم قاسمي نقل الى رئيس أذربيجان تحيات الرئيس الإيراني سيد إبراهيم رئيسي.

أعرب الرئيس إلهام علييف عن شكره على تحيات الرئيس الإيراني وطلب من الوزير نقل تحياته الى نظيره الإيراني.

قيل ان الواقع الجديد في المنطقة ينشئ فرصا جيدة للتعاون. خاصة تم التأكيد على أهمية مذكرة تفاهم بشأن انشاء طرق مواصلات جديدة بين منطقة زنكزور الشرقية الاقتصادية لأذربيجان وجمهورية نخجيوان ذاتية الحكم مرورا بأراضي جمهورية إيران الإسلامية. سيتم توقيع المذكرة اليوم بين حكومة جمهورية أذربيجان وحكومة جمهورية إيران الإسلامية. تم وصف هذا بمؤشر علاقات الصداقة وقيل ان توقيعها يخدم افتتاح طرق النقل الجديدة. اشير الى ان الممر الجديد سيكون ممرا دوليا مهما للنقل وكذلك لنقل الطاقة الكهربائية. تم التأكيد على ان اليوم يشهد اتخاذ خطوات مهمة جدا في مجال تشغيل ممر النقل الجديد الذي سيكون فرعا من فروع ممر النقل "الجنوب والشمال". وهذا سيخلق أرضية جميلة للتعاون في اتجاهي الشرق والغرب وكذلك الشمال والجنوب.

قيل بامتنان ان الشركات الإيرانية قد بدأت العمل في الأراضي الأذربيجانية المحررة من الاحتلال الأرميني. كما اشير خلال الحديث الى أهمية التعاون في مجال النقل بين أذربيجان وايران بالنسبة للبلدين والمنطقة والعالم. في هذا السياق تم التأكيد على أهمية تسيير الرحلات الجوية.