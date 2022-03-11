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    الرئيس إلهام علييف يلتقي وزير عدل جورجيا والوفد المرافق له

    ١١.٠٣.٢٠٢٢ [١٤:٠٣]

    باكو، 11 مارس (أذرتاج)

    التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف وزير عدل جورجيا راتي بريقادزه والوفد المرافق له في 11 مارس.

    أفادت وكالة أذرتاج ان الطرفين تحدثا في اللقاء عن التطور الناجح لعلاقات الصداقة الموجودة بين أذربيجان وجورجيا في المجالات الشتى، منها النقل والطاقة والتجارة.

    كما تم التطرق الى أهمية تبادل التجارب بين وزارتي عدل أذربيجان وجورجيا.

    قيل ان مذكرة تعاون تم التوقيع عليها بين الوزارتين اثناء زيارة راتي بريقادزه الى أذربيجان تساهم في عمل توسيع العلاقات في هذا المجال.

     

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يلتقي وزير عدل جورجيا والوفد المرافق له
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