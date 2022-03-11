 جدول الجولة التاسعة عشرة بدوري الممتاز لكرة القدم

باكو، 11 مارس، أذرتاج

تنطلق الجولة التاسعة عشرة بدوري الممتاز الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

صبائل – كشلة، الحكام جباروف وحسينوف ويوسفوف واومودلو، ملعب أسكو أرينا، باكو

صباح – قراباغ، الحكام حاجييف وعلييف وبايراموف ومحمدوف، ملعب بنك رسبوبليكا أرينا، باكو

غابالا – زيرة، الحكام اقايف وزينالوف وامير علي وقربانوف، ملعب غابالا المركزي، غابالا

نفطجي – سومقايت، الحكام احمدوف وامامي ورمضانوف ومسييف، ملعب باكسيل أرينا، باكو