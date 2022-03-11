جدول الجولة التاسعة عشرة بدوري الممتاز لكرة القدم
AzerTAg.az
١١.٠٣.٢٠٢٢ [١٥:٠٩]
باكو، 11 مارس، أذرتاج
تنطلق الجولة التاسعة عشرة بدوري الممتاز الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.
صبائل – كشلة، الحكام جباروف وحسينوف ويوسفوف واومودلو، ملعب أسكو أرينا، باكو
صباح – قراباغ، الحكام حاجييف وعلييف وبايراموف ومحمدوف، ملعب بنك رسبوبليكا أرينا، باكو
غابالا – زيرة، الحكام اقايف وزينالوف وامير علي وقربانوف، ملعب غابالا المركزي، غابالا
نفطجي – سومقايت، الحكام احمدوف وامامي ورمضانوف ومسييف، ملعب باكسيل أرينا، باكو
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