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    رياضة


     جدول الجولة التاسعة عشرة بدوري الممتاز لكرة القدم

    ١١.٠٣.٢٠٢٢ [١٥‎:٠٩]

    باكو، 11 مارس، أذرتاج

    تنطلق الجولة التاسعة عشرة بدوري الممتاز الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

    صبائل – كشلة، الحكام جباروف وحسينوف ويوسفوف واومودلو، ملعب أسكو أرينا، باكو

    صباح – قراباغ، الحكام حاجييف وعلييف وبايراموف ومحمدوف، ملعب بنك رسبوبليكا أرينا، باكو

    غابالا – زيرة، الحكام اقايف وزينالوف وامير علي وقربانوف، ملعب غابالا المركزي، غابالا

    نفطجي – سومقايت، الحكام احمدوف وامامي ورمضانوف ومسييف، ملعب باكسيل أرينا، باكو

     

     

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