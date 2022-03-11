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    اقتصاد


    زيادة حجم إنتاج الكمبيوتر ومعدات إلكترونية

    ١١.٠٣.٢٠٢٢ [١٥‎:٣٧]

    باكو، 11مارس، (أذرتاج)

    زاد انتاج الكمبيوترات والمعدات الكهربائية والبصرية والإلكترونية بنسبة 39.6 في المائة خلال شهري يناير – فبراير من العام الجاري.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الإحصاء الحكومية أن إنتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية والغاز والبخار زاد بنسبة 5.1 في المائة وإمدادات المياه ومعالجة النفايات والتخلص منها بنسبة 12.8 في المائة.

    AZERTAG.AZ :زيادة حجم إنتاج الكمبيوتر ومعدات إلكترونية
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