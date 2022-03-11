أذربيجان: 225 إصابة و14 وفاة من كورونا في 11 مارس

باكو، 11 مارس، (أذرتاج)

سجلت إصابة 225 شخص بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان وتعافى 583 مصاب وتوفي 14 مصابا بالفيروس خلال 11 مارس.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 790 ألف و378 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 778 ألف و543 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 9 آلاف و589 مريض منهم ويستمر علاج ألفين و246 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 5 آلاف و161 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 6 ملايين و622 ألف و919 فحص طبي.