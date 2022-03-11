  • الرئيسية
    • / مجتمع

    مجتمع


    أذربيجان: 225 إصابة و14 وفاة من كورونا في 11 مارس

    ١١.٠٣.٢٠٢٢ [١٦:٠٠]

    باكو، 11 مارس، (أذرتاج)

    سجلت إصابة 225 شخص بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان وتعافى 583 مصاب وتوفي 14 مصابا بالفيروس خلال 11 مارس.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 790 ألف و378 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 778 ألف و543 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 9 آلاف و589 مريض منهم ويستمر علاج ألفين و246 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

    ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 5 آلاف و161 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 6 ملايين و622 ألف و919 فحص طبي.

    AZERTAG.AZ :أذربيجان: 225 إصابة و14 وفاة من كورونا في 11 مارس
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١١.٠٣.٢٠٢٢ [١٦:٠٤]
    أذربيجان: تطعيم 22 ألف و315 جرعة من لقاح كورونا في 11 مارس
    ١١.٠٣.٢٠٢٢ [١١:١٣]
    أذربيجان: تطعيم 26 ألف جرعة من لقاح كورونا في 10 مارس
    ١١.٠٣.٢٠٢٢ [١١:٠٨]
    أذربيجان: 270 إصابة و17 وفاة من كورونا في 10 مارس
    ١٠.٠٣.٢٠٢٢ [١٠:٤٧]
    أذربيجان: تطعيم 13 مليونا و176 ألف و634 جرعة من لقاح كورونا حتى الآن
    أذربيجان: 225 إصابة و14 وفاة من كورونا في 11 مارس