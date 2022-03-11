أذربيجان: تطعيم 22 ألف و315 جرعة من لقاح كورونا في 11 مارس

باكو، 11 مارس، (اذرتاج)

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 22 ألفا و315 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 11 مارس.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن ألفا و149 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الاولى وألف و796 شخص ضمن المرحلة الثانية. وتلقى 18 الفا و178 شخص الجرعة الثالثة التنشيطية من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ويبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 13 مليونا و224 ألف و872 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و312 ألف و204 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و800 ألف و732 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية ومليونين و894 ألف و880 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة. بلغ عدد التطعيمات المعززة بعد نتيجة إيجابية 217 ألف و56.