الوزير بايراموف يطلع امين عام منظمة الامن والتعاون الأوروبي على سير تنفيذ البيانين الثلاثيين

باكو، 11 مارس (أذرتاج)

التقى وزير خارجية أذربيجان جيهون بايراموف مع السيدة هيلغا شميد امين عام منظمة الامن والتعاون الأوروبي في 11 مارس على هامش زيارته الى تركيا.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية ان الطرفين اجرا تبادل الآراء حول الجوانب المختلفة لاجندة التعاون بين أذربيجان ومنظمة الامن والتعاون الأوروبي واعمال إعادة الإعمار والبناء والتكامل في الأراضي المحررة من الاحتلال الأرميني وكذلك آخر تطورات الأوضاع في المنطقة.

اطلع الوزير بايراموف محاورَه على الاعمال المقامة في إطار إعادة اعمار في الأراضي المحررة لاسيما في مجال حماية البيئة. كذلك تحدث الوزير عن الخطوات المتخذة من قبل أذربيجان في مجال تنفيذ البيانين الثلاثيين.

في الوقت ذاته، نوقشت المسائل المتعلقة بإمكانية مشاركة منظمة الامن والتعاون الأوروبي في عمليات إعادة الاعمار وإعادة التكامل في مرحلة ما بعد النزاع. كما نوقشت في اللقاء المسائل الإقليمية والدولية الأخرى.