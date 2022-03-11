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    رئيس غرفة قطر: رجال الأعمال القطريين يرغبون في استكشاف الفرص الاستثمارية في أذربيجان، وخاصة في الزراعة والأمن الغذائي

    ١١.٠٣.٢٠٢٢ [١٦:٣٦]

    باكو، 11 مارس (أذرتاج)

    قال الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر، في لقاء جمعه بأورخان محمدوف رئيس مجلس إدارة وكالة تنمية الأعمال الصغيرة والمتوسطة في وزارة الاقتصاد بجمهورية أذربيجان، إن هناك رغبة لدى رجال الأعمال القطريين في استكشاف الفرص الاستثمارية في أذربيجان، وخاصة في المجالات الزراعية والأمن الغذائي، مشيرا إلى أن الغرفة تشجع المستثمرين القطريين في هذا الخصوص، وتدعم كل الجهود الممكنة لتعزيز التبادل التجاري بين البلدين، الذي قال إنه لا يزال دون مستوى الطموحات.

    يذكر ان الاجتماع شهد استعراض العلاقات التجارية والاقتصادية بين دولة قطر وجمهورية أذربيجان وسبل تعزيزها وتطويرها، وبحث فرص تطوير الاستثمار بينهما. كما تم مناقشة إمكانية توقيع اتفاقية أو مذكرة تفاهم بين غرفتي قطر وأذربيجان لتأسيس مجلس أعمال مشترك.

    وبدوره، أشاد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر، بعلاقات التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين، لافتا إلى أن مجلس الأعمال المشترك سيشهد، عند تأسيسه، مشاركة واسعة من رجال الأعمال القطريين ممن يسعون إلى استكشاف فرص الاستثمار في أذربيجان.

     

     

    AZERTAG.AZ :رئيس غرفة قطر: رجال الأعمال القطريين يرغبون في استكشاف الفرص الاستثمارية في أذربيجان، وخاصة في الزراعة والأمن الغذائي
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