باكو، 11 مارس، (أذرتاج) تتواصل عمليات كشف وضبط الاسلحة والذخائر التي تركها الجيش الارميني في الاراضي الاذربيجانية المحررة من الاحتلال خلال الحرب الوطنية. أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن القسم الاقليمي لوزارة الداخلية في محافظة برده انه خلال العام الماضي عثر موظفو الشرطة في محافظة زنقيلان اثناء عمليات جارية في المواقع الحربية المتروكة بالأراضي المحتلة من قبل الجيش الارمني مدفع رشاش ونظام صاروخي مضاد للدبابات من طراز "فاغوت" و13 نوعا مختلفا من القنابل اليدوية و25 نوعا مختلفا من القذائف و20 أمشاط مدفع رشاش و4752 خراطيش من عيارات مختلفة وذخيرة أخرى. تقدم وكالة أذرتاج هذا الفيديو: https://video.azertag.az/files/video/2022/1/16469989705804142131.mp4

AZERTAG.AZ : العثور على عدد كثير من الأسلحة والذخائر في زنقيلان (فيديو)

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