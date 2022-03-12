أذربيجان: نخجيوان تتصل بزنكزور الشرقية من خلال طريق جديد عبر أراضي إيران

باكو، 12 مارس (أذرتاج)

توج الاجتماع الـ15 للجنة الحكومية الإيرانية الأذربيجانية المشتركة للتعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والإنسانية في باكو بتوقيع بروتوكول وعدة وثائق ثنائية.

أفادت وكالة أذرتاج ان الطرفين وقعا على مذكرة تفاهم بشأن انشاء طرق مواصلات جديدة بين منطقة زنكزور الشرقية الاقتصادية لأذربيجان وجمهورية نخجيوان ذاتية الحكم الأذربيجانية مرورا عبر أراضي جمهورية إيران الإسلامية".

تنص المذكرة على انشاء سكة حديد جديدة وطريق بري جديد وكذلك مد خطوط الاتصالات والطاقة الكهربائية ستربط منطقة زنكزور الشرقية الاقتصادية الأذربيجانية بجمهورية نخجيوان ذاتية الحكم الأذربيجانية مرورا عبر أراضي جمهورية إيران الإسلامية.

لتحقيق هذا الهدف، يخطط انشاء 4 جسور على نهر اراز اثنين منها لعبور المركبات (الى جانب معبر للمشاة) واثنين آخرين لعبور القطارات، كذلك انشاء بنية تحتية للاتصالات وخطوط الطاقة الكهربائية.

علاوة على ذلك، تم توقيع بروتوكول الاجتماع الـ15 للجنة الحكومية للتعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والإنسانية.

كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين شركة التلفزيون والإذاعة الأذربيجانية والإذاعة والتلفزيون الإيرانية، كذلك بين الوكالة الأذربيجانية لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة (كوبيا) والمنظمة الإيرانية للمجمعات الصناعية والصناعية الصغيرة.