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    بحث مسائل التعاون بين أذربيجان والصومال

    ١٢.٠٣.٢٠٢٢ [٠٩:٢٧]

    باكو، 12 مارس (أذرتاج)

    التقى وزير خارجية أذربيجان جيهون بايراموف مع وزير الخارجية والتعاون الدولي الصومالي عبدي سعيد موسى علي على هامش منتدى انطاليا الدبلوماسي في 11 مارس.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية ان الوزيرين ناقشا مسائل التعاون بين البلدين. في الوقت ذاته، اجري تبادل الآراء حول التعاون بين البلدين في اطار المرافق الدولية وحركة عدم الانحياز، فضلا عن مناقشة المسائل الإقليمية.

    أطلع الوزير جيهون بايراموف نظيره الصومالي على المستجدات الإقليمية بعد النزاع.

    هنأ وزير الخارجية والتعاون الدولي الصومالي أذربيجان بمناسبة استعادة وحدة أراضيها.

    كذلك ناقش الوزيران مسائل التعاون في مجال التعليم. أشاد الوزير الصومالي بتخصيص منح دراسية اذربيجانية في اطار حركة عدم الانحياز ومنظمة التعاون الإسلامي معلنا حرص بلاده على توسيع التعاون في هذا المجال.

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