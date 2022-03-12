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    أذربيجان والاتحاد الأوروبي ينويان استكمال المحادثات بشأن الاتفاقية الجديدة قريبا

    ١٢.٠٣.٢٠٢٢ [٠٩:٣٣]

    باكو، 12 مارس (أذرتاج)

    التقى وزير خارجية أذربيجان جيهون بايراموف مع مفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار والتوسعة اولفير وارهلي، على هامش منتدى انطاليا الدبلوماسي في 11 مارس.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية ان الوزير جيهون بايراموف تحدث في اللقاء عن اعمال إعادة الاعمار والبناء في المنطقة والدور المحتمل للاتحاد الأوروبي في هذا السياق.

    أشار المفوض الأوروبي الى دور أذربيجان في توفير امن الطاقة الأوروبي وضرورة التعاون في مجال الطاقة.

    كما شهد اللقاء بحث الاحداث الجارية في أوكرانيا وطرق حل الازمة.

    في الوقت ذاته، أشار الطرفان الى المسائل المهمة والاولوية في التعاون بينهما واعربا عن نيتهما في الاستكمال الوشيك للمحادثات حول إعداد الاتفاقية الجديدة التي ستشكل أساسا قانونيا للعلاقات بين أذربيجان والاتحاد الأوروبي.

    كذلك اجري وجهات النظر حول المسائل الأخرى ذات الاهتمام المشترك.

    AZERTAG.AZ :أذربيجان والاتحاد الأوروبي ينويان استكمال المحادثات بشأن الاتفاقية الجديدة قريبا
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