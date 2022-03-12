وزير الخارجية الاذربيجاني يبحث مع نظيره الفنزويلي آفاق توسيع علاقات التعاون

باكو، 12 مارس (أذرتاج)

التقى وزير خارجية أذربيجان جيهون بايراموف مع وزير الخارجية الفنزويلي فيليكس بلاسينسيا قونساليس، على هامش منتدى انطاليا الدبلوماسي في 11 مارس.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية ان الوزيرين ناقشا في اللقاء المسائل المدرجة في اجندة العلاقات الثنائية بين البلدين، كذلك مسائل التعاون في إطار حركة عدم الانحياز والمنابر المتعددة.

أكد الطرفان على آفاق توسيع التعاون في كافة المجالات بين البلدين مع الإشارة الى ضرورة تعميق التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية الإنسانية.

اشير الى نجاح رئاسة أذربيجان حركة عدم الانحياز ومبادرات عالمية تقدم بها رئيس أذربيجان.