شركات إيرانية تشارك في إعادة إعمار الأراضي الأذربيجانية المحررة من الاحتلال

باكو، 12 مارس (أذرتاج)

ستشارك الشركات الإيرانية هي الأخرى في اعمال إعادة إعمار الأراضي الأذربيجانية المحررة من الاحتلال.

أفادت وكالة أذرتاج ان نائب رئيس الوزراء الاذربيجاني شاهين مصطفايف قال في كلمة ألقاها في الاجتماع الـ15 للجنة الحكومية الإيرانية الأذربيجانية المشتركة للتعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والإنسانية في باكو.

قال ان الشركات ستبدأ عملها في مجمعات صناعية جديدة و"منطقة وادي اراز الاقتصادية" في الأراضي المحررة.

أضاف شاهين مصطافايف ان "حجم نقل البضائع بالشاحنات بين أذربيجان وايران زاد بنسبة 70 في المائة، ذلك على الرغم من ظروف الجائحة."