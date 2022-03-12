مصطافايف: رغم الجائحة، حجم التبادل الاقتصادي بين أذربيجان وايران زاد بنسبة 70 %

باكو، 12 مارس (أذرتاج)

نظرا لظروف الجائحة، فإن زيادة حجم التبادل الاقتصادي بين أذربيجان وايران بنسبة 30 في المائة مؤشر جيد.

أفادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالها نائب رئيس الوزراء الاذربيجاني شاهين مصطفايف في كلمة ألقاها في الاجتماع الـ15 للجنة الحكومية الإيرانية الأذربيجانية المشتركة للتعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والإنسانية في باكو في 11 مارس.

وأضاف ان العلاقات التجارية بين البلدين سجلت زيادة بنسبة 22 في المائة تقريبا في شهر يناير لهذا العام.

وزاد نائب رئيس الوزراء الاذربيجاني قائلا : "الاستثمارات المشتركة لها دور كبير في تطوير علاقاتنا. يجب الذكر ان 2050 شركة إيرانية تعمل بنجاح في أذربيجان."