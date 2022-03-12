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    مجلس الوزراء السعودي يفوض الديوان العام للمحاسبة بالتباحث مع غرفة الحسابات في أذربيجان

    ١٢.٠٣.٢٠٢٢ [١٠:١١]

    باكو، 12 مارس (أذرتاج)

    اختتم جلسة مجلس الوزراء السعودي التي أقيمت تحت إشراف خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، في 8 مارس بقصر اليمامة بمدينة الرياض، بتفويض رئيس الديوان العام للمحاسبة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الأذربيجاني في شأن مذكرة تفاهم بين الديوان العام للمحاسبة في المملكة العربية السعودية وغرفة الحسابات في جمهورية أذربيجان للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

     

    AZERTAG.AZ :مجلس الوزراء السعودي يفوض الديوان العام للمحاسبة بالتباحث مع غرفة الحسابات في أذربيجان
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