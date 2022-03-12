مواقع الجيش الاذربيجاني تتعرض لإطلاق نار ارميني

باكو، 12 مارس، (أذرتاج)

تعرضت مواقع الجيش الاذربيجاني في اتجاه محافظات أغدام وخوجاوند وخوجالي من الساعة 17:00 حتى 21:00 في 11 مارس لإطلاق نار بالأسلحة النارية من قبل العصابات الارمينية المسلحة غير القانونية في الأراضي الأذربيجانية الموجودة تحت دائرة مسئولية قوات حفظ السلام الروسية.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع ان وحدات الجيش الاذربيجاني ردت واسكتت نقاط النيران. تم استهداف مواقع القتال لأعضاء العصابة غير القانونية فقط.

وظروف العملية تحت سيطرة وحدات جيش أذربيجان.