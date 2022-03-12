أذربيجان وفنلندا حريصتان على مواصلة التعاون في المجال السياسي

باكو، 12 مارس، (أذرتاج)

التقى وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بيراموف في 11 مارس مع وزير الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو خلال زيارة العمل التي قام بها إلى تركيا.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية ان الوزيرين ناقشا مختلف جوانب أجندة التعاون الثنائي بين البلدين وكذلك التعاون ضمن المنظمات الدولية وبما في ذلك منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

وشدد الوزير جيهون بيراموف خلال اللقاء على أهمية إجراء مشاورات سياسية بين وزارتي خارجية البلدين. وأعرب الطرفان عن اهتمامهما بمواصلة التعاون في المجال السياسي.

ثم تبادل الجانبان وجهات النظر حول القضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك قضايا الأمن الإقليمي والدولي وكذلك الوضع في أوكرانيا.