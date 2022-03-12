لقاء بين وزيري خارجية أذربيجان وقيرغيزستان في أنطاليا

باكو، 12 مارس، (أذرتاج)

التقى وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بيراموف في 11 مارس مع وزير الخارجية القرغيزي رسلان كازاكباييف في إطار منتدى أنطاليا الدبلوماسي.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية ان الوزيرين ناقشا خلال اللقاء القضايا المدرجة على جدول أعمال التعاون الثنائي بين أذربيجان وقيرغيزستان والتعاون داخل المنظمات الدولية والأمن الإقليمي.

وأعرب الطرفان عن ارتياحهما لتطور العلاقات الثنائية وأكدوا على المستوى العالي للحوار السياسي بين البلدين.

كما اتفق الجانبان على توسيع الإطار القانوني الثنائي وتعزيز التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والإنسانية والثقافية وغيرها.

يشار إلى أن الزيارات والمحادثات المتبادلة بين رؤساء الدول تلعب دورا خاصا في تطوير العلاقات بين بلدينا.

كما أشار الجانبان إلى أن اجتماع اللجنة الحكومية المشتركة بين البلدين وعقد المشاورات السياسية بين وزارتي الخارجية سيعطي دفعة إضافية لتنمية العلاقات.

وفي النهاية ناقش الوزيران القضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك الأمن الإقليمي والدولي.