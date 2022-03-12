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    كوبيا تتعاون مع منظمة الصناعات الصغيرة والمجمعات الصناعية الإيرانية

    ١٢.٠٣.٢٠٢٢ [١٢:١٤]

    باكو، 12 مارس (أذرتاج)

    تم التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون بين الوكالة الأذربيجانية لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة (كوبيا) ومنظمة الصناعات الصغيرة والمجمعات الصناعية الإيرانية (ISIPO)، ذلك على هامش الاجتماع الـ15 للجنة الحكومية الإيرانية الأذربيجانية المشتركة في المجالات الاقتصادية والتجارية والإنسانية، المنعقد في باكو.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن كوبيا ان الوثيقة وقع عليها اورخان محمدوف رئيس مجلس إدارة كوبيا وخيرالله خادمي نائب وزير الطرق وإعمار المدن الإيراني. بناء على المذكرة، سيتعاون الطرفان في مجال تنظيم تدريبات وورش اعمال وبرامج التبادل في ريادة الاعمال. وسيتم ترويج مشاركة ريادة الاعمال الصغيرة والمتوسطة في المجمعات الصناعية، ذلك لدعم تنافسيتها ودخولها في الأسواق، ستُتخذ تدابير للابتكار في ريادة الاعمال وتسهيل تحول تقنيات المعلومات، تبادل بعثات عمل لدعم انشاء جمعيات ريادة العمل من خلال جلب المؤسسات الصغيرة الإيرانية والاذربيجانية، وعقد لقاءات وتنظيم زيارات متبادلة، سيجرى تبادل المعلومات حول إمكانيات انشاء مؤسسات مشتركة والتدابير والمعارض.

     

    AZERTAG.AZ :كوبيا تتعاون مع منظمة الصناعات الصغيرة والمجمعات الصناعية الإيرانية
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