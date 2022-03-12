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    أذربيجان ترسل مساعدات إنسانية أخرى الى أوكرانيا

    ١٢.٠٣.٢٠٢٢ [١٢:٣٤]

    باكو، 12 مارس، (أذرتاج)

    تم إرسال مساعدات إنسانية أخرى من أذربيجان إلى أوكرانيا في 12 مارس.

    أفادت وكالة أذرتاج ان المساعدة الانسانية المتكونة من مواد غذائية ومستلزمات طبية وأدوية بحجم 380 طن سيتم نقلها الى أوكرانيا عبر بولندا.

    قال السفير الأوكراني لدى أذربيجان فلاديسلاف كانفسكي في مؤتمر صحفي عقده بمناسبة ارسال المساعدات الإنسانية: "ترسل أذربيجان بانتظام مساعدات إنسانية لأوكرانيا منذ أسبوعين. تنقذ المساعدات المرسلة مئات الأشخاص. ترسل أذربيجان حاليا مستلزمات طبية وأدوية وغذاء إلى أوكرانيا. ونشكر أذربيجان حكومة وشعبا وخاصة الرئيس إلهام علييف. وتتضامن أذربيجان وأوكرانيا منذ سنوات عديدة. ولسنا مجرد شريكين استراتيجيين بل دولتان صديقتان".

    AZERTAG.AZ :أذربيجان ترسل مساعدات إنسانية أخرى الى أوكرانيا
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