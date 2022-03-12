مساعد الرئيس: توقيع مذكرة تفاهم حول انشاء مواصلات تربط زنكزور الشرقية بنخجيوان مرورا عبر إيران حدث تاريخي

باكو، 12 مارس (أذرتاج)

توقيع مذكرة التفاهم حول انشاء طرق مواصلات جديدة تربط منطقة زنكزور الاقتصادية الأذربيجانية بجمهورية نخجيوان ذاتية الحكم الأذربيجانية مرور عبر أراضي جمهورية إيران الإسلامية هو حدث تاريخي.

أفادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالها مساعد الرئيس الاذربيجاني مدير قسم السياسة الخارجية لدى الديوان الرئاسي حكمت حاجييف.

قال حاجييف ان الرئيس إلهام علييف أشار في لقائه مع وزير الطرق وإعمار المدن الإيراني رستم قاسمي الى ان طرق المواصلات الجديدة ستكون ممرا دوليا مهما للنقل والطاقة الكهربائية.

وزاد ان هذا المشروع المهم في محط اهتمام رئيس الجمهورية. نتيجة تحقيق هذا المشروع ستفشل السياسة التي تنتهجها أرمينيا منذ سنوات طويلة لفرض الحصار على نخجيوان الأذربيجانية. حيث ستتصل زنكزور الشرقية بنخجيوان من خلال الطريق البري والسكة الحديدية وخطوط الطاقة والاتصالات مرور عبر أراضي ايران.

أضاف ان المشروع يغير خارطة النقل والمواصلات في المنطقة بأسرها. تضع أذربيجان أساس ممر جديد متعدد الأغراض يشمل الطرق البرية والسكك الحديدية وخطوط الطاقة الكهربائية والاتصالات في أوروآسيا ويربط كلا من أذربيجان وايران وتركيا.