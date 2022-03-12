أنطاليا، 12 مارس، (أذرتاج) التقى وزير الخارجية التركي مولود جاووش أوغلو مع نظيره الأرميني أرارات ميرزويان في أنطاليا. أفادت وكالة اذرتاج ان الاجتماع الذي كان مغلقا أمام الصحافة عقد في إطار منتدى أنطاليا الدبلوماسي. ووصف الوزير التركي مولود جاووش أوغلو أن لقاءه مع نظيره الأرميني بـ"المثمر والبناء للغاية". واضاف انه "لقد اصدرنا تعليمات لمبعوثين خاصين. التقى المبعوثون الخاصون مرتين. نجتمع معا لتطبيع العلاقات بشكل كامل". وقال الوزير مولود جاووش أوغلو إن الجانب التركي يدعم عملية تطبيع العلاقات بين أرمينيا وأذربيجان أيضا.

AZERTAG.AZ : عقد اجتماع بين وزيري خارجية تركيا وأرمينيا في أنطاليا

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