باكو، 12 مارس (أذرتاج) ترسل تركيا على التوالي مساعدات إنسانية الى أوكرانيا منذ بدء الحرب. أفادت وكالة أذرتاج ان شركة سوكار الأذربيجانية زودت بالوقود الشاحنات التي حملت المساعدات الإنسانية الى أوكرانيا. أرسلت تركيا أخيرا مساعدات إنسانية مؤلفة من 5 شاحنات مكونة من المواد الغذائية والغذاء للأطفال ووسائل النظافة وغيرها.

AZERTAG.AZ : سوكار الأذربيجانية تزود شاحنات بالوقود تحمل المساعدات من تركيا الى أوكرانيا

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