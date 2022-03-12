خيزي، 12 مارس، (اذرتاج) تتساقط الثلوج في المنطقة الشمالية منذ مساء 11 مارس. أفادت وكالة اذرتاج أن الأرصاد الجوية سجلت 10 مئوية تحت الصفر في قرية قيريز لمحافظة قوبا شمال البلاد. تبلغ سماكة الثلوج سم في مركز محافظة قوبا و19 سم في قرية خالتان و10 سم في قرية قيريز و15 سم في بلدة آلتي أغاج. وانخفضت درجة الحرارة الى 4 تحت الصفر في بلدة آلتي أغاج لمحافظة خيزي. يستمر تساقط الثلوج في الجبال.

AZERTAG.AZ : سماكة الثلج 20 سم مع 10 مئوية تحت الصفر في المنطقة الشمالية

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