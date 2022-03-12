مكالمة هاتفية بين وزيري الدفاع الأذربيجاني والتركي

باكو، 12 مارس، )أذرتاج(

جرت اليوم في 12 مارس مكالمة هاتفية بين وزير الدفاع الأذربيجاني ذاكر حسنوف ووزير الدفاع القومي التركي خلوصي أكار.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع ان الجنرال ذاكر حسنوف هنأ نظيره التركي خلوصي أكار بمناسبة الذكرى السبعين ليوم ميلاده وتمنى له الصحة والعافية والنجاح الأكبر في أنشطته لتطوير القوات المسلحة التركية.

ناقش الجانبان الأمن الإقليمي والوضع الحالي للتعاون العسكري الثنائي وآفاق التنمية.