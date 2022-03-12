كشلة يتغلب على صبائل مضيفه بثلاثة دون رد

باكو، 12 مارس، أذرتاج

تغلب كشلة على صبائل مضيفه بثلاثة اهداف دون رد في الجولة التاسعة عشرة بدوري الممتاز الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

أدار المباراة رقم 74 المنظمة على ملعب أسكو أرينا بالعاصمة باكو الحكم جباروف امام 300 مشجع.

وسجل اهداف الضيف ازادوف د16 وحاجييف د21 ووليزاده د90+5.

وعاقب الحكم 4 لاعبين من صاحب الأرض بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي والاحتجاج على قرار الحكم.

وأضاف الحكم دقيقتين بدل الضائع الى الفترة الأولى و4 دقائق الى الشوط الثاني.