مواقع الجيش الاذربيجاني تتعرض لإطلاق نار في اتجاهي خوجاوند وتارتار
AzerTAg.az
١٣.٠٣.٢٠٢٢ [١٠:٣٠]
باكو، 14 مارس، (أذرتاج)
أطلق مسلحون ارمن غير قانونيون متواجدون في الأراضي الأذربيجانية، التي تتواجد فيها مؤقتا قوات حفظ السلام الروسية، النار بالأسلحة النارية من الساعة 18.15 في 12 مارس الى الساعة 02:20 في 13 مارس على مواقع الجيش الاذربيجاني في محافظتي خوجاوند وتارتار.
أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع ان وحدات الجيش الاذربيجاني ردت واسكتت نقاط النيران.
لا خسارة بين افراد جيش أذربيجان والمعدات العسكرية.
وفي الوقت الحاضر الأوضاع مستقرة في الجهة المذكورة وظروف العملية تحت سيطرة وحدات جيش أذربيجان.
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