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     الخارجية الأذربيجانية لا تعترف بما يسمى بالانتخابات البرلمانية المزيفة المنظمة في منطقة أبخازيا الجورجية

    ١٤.٠٣.٢٠٢٢ [١١:٥‎٣]

    باكو، 14 مارس، أذرتاج

    قالت وزارة الخارجية الأذربيجانية في بيان إن وزارة الخارجية لجمهورية أذربيجان تصدق مرة أخرى على دعمها سيادة جورجيا وسلامة أراضيها وعلى عدم اعترافها بما يسمى بالانتخابات البرلمانية المنظمة في منطقة أبخازيا الجورجية في الثاني عشر من مارس ولا نتائجها.

    وأكدت الخارجية فيه على أن الخارجية الأذربيجانية تعد من الضروري مواصلة المفاوضات من اجل حل قضية أبخازيا سلميا بما يواكب مع معايير القانون الدولي ومبادئه.

     

    AZERTAG.AZ : الخارجية الأذربيجانية لا تعترف بما يسمى بالانتخابات البرلمانية المزيفة المنظمة في منطقة أبخازيا الجورجية
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