أذربيجان: 192 إصابة و12 وفاة من كورونا في 13 مارس
AzerTAg.az
١٤.٠٣.٢٠٢٢ [١٢:٠٣]
باكو، 14 مارس، (أذرتاج)
سجلت إصابة 192 شخص بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان وتعافى 406 مصاب وتوفي 12 مصابا بالفيروس خلال 13 مارس.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 790 ألف و767 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 779 ألف و417 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 9 آلاف و611 مريض منهم ويستمر علاج ألف و739 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.
ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 4 آلاف و435 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 6 ملايين و632 ألف و882 فحص طبي.
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