أذربيجان: تطعيم 16 ألفا و804 جرعة من لقاح كورونا في 13 مارس

باكو، 14 مارس، (اذرتاج)

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 16 ألفا و804 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 13 مارس.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 862 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الاولى وألف و354 شخص ضمن المرحلة الثانية. وتلقى 13 الفا و624 شخص الجرعة الثالثة التنشيطية من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ويبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 13 مليونا و263 ألف و746 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و314 ألف و246 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و803 ألف و742 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية ومليونين و926 ألف و667 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة. بلغ عدد التطعيمات المعززة بعد نتيجة إيجابية 219 ألف و91.