 جدول الجولة الثامنة عشرة بدوري الدرجة الأولى لكرة القدم

باكو، 14 مارس، أذرتاج

تنطلق الجولة الثامنة عشرة بدوري الدرجة الأولى الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

وأعلنت إدارة الدوري أسماء الحكام الموظفين للمباريات التي تنظم 15-16 مارس.

15 مارس

غابالا الرديف – صبائل الرديف، الحكام حمزة زاده وقولييف ومحمدوف ورحيموف، ملعب غابالا المركزي، غابالا

سومقايت الرديف – نفطجي الرديف، الحكام حسنلي وعبد الله يف وكريموف وبايراموف، ملعب كابتال بنك أرينا، سومقايت

قراداغ لوكباتان – توران طاووس، الحكام بايراموف وسليمانوف وطالب زاده والله وردييف، ملعب مجمع لوكباتان الأولمبي الرياضي، قراداغ، باكو

صباح الرديف – زيرة الرديف، الحكام إسماعيلي وتيموروف وعباسوف وعلييف، ملعب قصبة بناء، باكو

16 مارس

زاقاتالا – الجيش الرياضي، الحكام بكروف وسلطانوف وقولييف وعلييف، ملعب زاقاتالا الأولمبي الرياضي، زاقاتالا

قراباغ الرديف – كشلة الرديف، الحكام قربانوف وابراهيموف وبايراموف ومسييف، ملعب قصبة بناء، باكو

ت الأندية ل ف ت خ ل/ع ن

1 قراداغ لوكباتان 16 11 2 3 28-11 35

2 كبز كنجة 16 7 7 2 27-19 28

3 قراباغ الرديف 15 8 4 3 29-18 28

4 الجيش الرياضي 15 8 2 5 28-17 26

5 كشلة الرديف 16 7 4 5 22-16 25

6 صباح الرديف 16 7 4 5 27-25 25

7 غابالا الرديف 16 7 2 7 26-22 23

8 نفطجي الرديف 16 7 2 7 29-28 23

9 زاقاتالا 16 6 3 7 20-22 21

10 توران طاووس 16 5 2 9 18-26 17

11 سومقايت الرديف 15 4 2 9 12-24 14

12 صبائل الرديف 16 4 2 10 22-32 14

13 زيرة الرديف 15 2 2 11 11-39 8

ويتصدر قائمة الهدافين صابر لاعب قراداغ لوكباتان برصيد 13 هدفا ويليه محراج لاعب غابالا الرديف برصيد 9 أهداف وكامران لاعب صباح الرديف برصيد 8 أهداف.