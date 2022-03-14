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     جدول الجولة الثامنة عشرة بدوري الدرجة الأولى لكرة القدم

    ١٤.٠٣.٢٠٢٢ [١٢:٣٠]

    باكو، 14 مارس، أذرتاج

    تنطلق الجولة الثامنة عشرة بدوري الدرجة الأولى الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

    وأعلنت إدارة الدوري أسماء الحكام الموظفين للمباريات التي تنظم 15-16 مارس.

    15 مارس

    غابالا الرديف – صبائل الرديف، الحكام حمزة زاده وقولييف ومحمدوف ورحيموف، ملعب غابالا المركزي، غابالا

    سومقايت الرديف – نفطجي الرديف، الحكام حسنلي وعبد الله يف وكريموف وبايراموف، ملعب كابتال بنك أرينا، سومقايت

    قراداغ لوكباتان – توران طاووس، الحكام بايراموف وسليمانوف وطالب زاده والله وردييف، ملعب مجمع لوكباتان الأولمبي الرياضي، قراداغ، باكو

    صباح الرديف – زيرة الرديف، الحكام إسماعيلي وتيموروف وعباسوف وعلييف، ملعب قصبة بناء، باكو

    16 مارس

    زاقاتالا – الجيش الرياضي، الحكام بكروف وسلطانوف وقولييف وعلييف، ملعب زاقاتالا الأولمبي الرياضي، زاقاتالا

    قراباغ الرديف – كشلة الرديف، الحكام قربانوف وابراهيموف وبايراموف ومسييف، ملعب قصبة بناء، باكو

    ت الأندية ل ف ت خ ل/ع ن

    1 قراداغ لوكباتان 16 11 2 3 28-11 35

    2 كبز كنجة 16 7 7 2 27-19 28

    3 قراباغ الرديف 15 8 4 3 29-18 28

    4 الجيش الرياضي 15 8 2 5 28-17 26

    5 كشلة الرديف 16 7 4 5 22-16 25

    6 صباح الرديف 16 7 4 5 27-25 25

    7 غابالا الرديف 16 7 2 7 26-22 23

    8 نفطجي الرديف 16 7 2 7 29-28 23

    9 زاقاتالا 16 6 3 7 20-22 21

    10 توران طاووس 16 5 2 9 18-26 17

    11 سومقايت الرديف 15 4 2 9 12-24 14

    12 صبائل الرديف 16 4 2 10 22-32 14

    13 زيرة الرديف 15 2 2 11 11-39 8

    ويتصدر قائمة الهدافين صابر لاعب قراداغ لوكباتان برصيد 13 هدفا ويليه محراج لاعب غابالا الرديف برصيد 9 أهداف وكامران لاعب صباح الرديف برصيد 8 أهداف.

     

    AZERTAG.AZ : جدول الجولة الثامنة عشرة بدوري الدرجة الأولى لكرة القدم
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