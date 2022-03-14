قوبا، 14 مارس، (أذرتاج) تساقطت الثلوج على المناطق الشمالية الأذربيجانية وانخفضت درجة الحرارة 14 مئوية تحت الصفر. أفادت وكالة اذرتاج أن سماكة الثلوج تبلغ 29 سم في قرية خالتان و13 سم في قرية قيريز و1 سم في مركز محافظة قوبا. كما بلغت سماكة الثلوج في محافظة قوصار 2 سم وبلدة آلتي آغاج لمحافظة خيزي 28 سم. وانخفضت درجة الحرارة الى 5 تحت الصفر في بلدة آلتي آغاج.

AZERTAG.AZ : سماكة الثلوج 30 سم في قوبا وخيزي

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