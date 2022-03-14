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    أذربيجان أكبر مورد للكهرباء في جورجيا

    ١٤.٠٣.٢٠٢٢ [١٦:٣٣]

    تبليسي، 14 مارس، (أذرتاج)

    تستورد جورجيا 14-10 بالمائة من احتياجاتها من الكهرباء. تحصل جورجيا على الطاقة الكهربائية من روسيا وأذربيجان.

    أفادت وكالة اذرتاج ان هذه الكلمات قالها وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة الجورجي ليفان دافيتاشفيلي.

    وفقا لكلماته، تزود جورجيا سنويا بنحو 1.2 جيجاوات / ساعة من الطاقة الكهربائية من روسيا وحوالي 600 ميجاوات / ساعة من أذربيجان.

    وقال الوزير إنه لا توجد حاليا مشاكل في إمدادات الكهرباء في البلاد. من المتوقع أن تزيد جورجيا الإنتاج المحلي ولذلك، سينخفض اعتماد الدولة على الواردات في الأشهر المقبلة.

     

    AZERTAG.AZ :أذربيجان أكبر مورد للكهرباء في جورجيا
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